Почеттино отреагировал на информацию о возможном переходе Хендерсона в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о слухах, связывающих полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона с переходом в лондонский клуб.

«Мы не обсуждали с руководством команды конкретные имена. На данный момент мы не говорим о новых подписаниях.

Я собирался провести диалог с боссами «Челси» на днях. Однако мы ни разу не упоминали какие-либо конкретные фамилии футболистов. Мы продолжаем фокусироваться на развитии таких игроков, как Андрей Сантос», — приводит слова Почеттино Mirror.

Хендерсон выступает за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.

Контракт английского игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.