Экс-игрок «Ливерпуля» Хендерсон хочет вернуться в АПЛ, он недоволен Саудовской Аравией

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, ныне выступающий за саудовский «Аль-Иттифак», хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Хендерсон готов рассмотреть любые предложения в зимнее трансферное окно. Джордан не смог адаптироваться к новому образу жизни, климату в Саудовской Аравии, а также к матчам в жаркую погоду при высокой влажности. Кроме того, английскому футболисту не нравится низкая посещаемость матчей «Аль-Иттифака».

Полузащитник хочет вернуться в АПЛ, несмотря на существенные потери в зарплате, а также на необходимость выплатить налоги на сумму около € 8 млн, так как освобождение от их уплаты вступает в силу лишь через два года по контракту.

Напомним, Хендерсон перешёл в «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард, из «Ливерпуля» 27 июля 2023 года.

33-летний Хендерсон играл за «Ливерпуль» с 2011 года, проведя за это время 492 матча, забив 33 гола и отдав 61 результативную передачу. Вместе с мерсисайдцами Джордан выиграл девять трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

В данный момент «Аль-Иттифак» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 25 очков в 19 встречах.