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«Легендарный защитник». «Локомотив» поздравил с днём рождения Вадима Евсеева

«Легендарный защитник». «Локомотив» поздравил с днём рождения Вадима Евсеева
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Сегодня, 8 января 2024 года, известному экс-футболисту «Локомотива» Вадиму Евсееву исполняется 48 лет. Московский клуб поздравил бывшего игрока, назвав его легендарным защитником, и пожелал специалисту успехов в тренерской карьере.

«Сегодня исполняется 48 лет легендарному защитнику «Локо» Вадиму Евсееву, дважды побеждавшему с командой в чемпионате России, два раза бравшему серебряные медали, дважды — бронзовые, трижды — Кубок страны, два раза — Суперкубок России, ещё один раз — Кубок Содружества. Мы поздравляем Вадима Валентиновича и желаем крепкого здоровья и успехов в тренерской карьере!» — написала пресс-служба «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

Напомним, сейчас Евсеев занимает пост главного тренера «Кубани». Под его руководством команда занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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