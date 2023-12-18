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Вадим Евсеев заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов Медиалиги

Вадим Евсеев заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов Медиалиги
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Российский тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о своём отношении к медийному футболу, а также заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов Медиалиги (МФЛ), если они поступят.

«Я смотрю медиафутбол, я не против этой культуры, не вижу никаких проблем. Это хорошее подспорье для игроков, которые заканчивают с профессиональной карьерой ввиду травм, возраста. Игроки, которые на спаде, часто переходят. Переход к новой жизни — это отлично. Если бы была Медиалига, когда я заканчивал карьеру — перешёл бы к ним и продлил свою спортивную жизнь.

Многие отрицательно относятся из‑за обилия нецензурной брани? Я ответил про своё отношение. Если это медиа, то чего вы хотите?

Могу представить себя тренером медиакоманды? Будет предложение — рассмотрю», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 20 сыгранных матчей Мелбет Первой лиги «Кубань» под руководством Евсеева располагается на 15-й строчке с 20 очками.

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