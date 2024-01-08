Монарёв: у Шершуна впечатляющая карьера — печально, что ушёл в таком возрасте

Бывший футболист ЦСКА, а ныне главный тренер армянского «Пюника» Роман Монарёв высказался о смерти экс-игрока армейцев Богдана Шершуна.

«Могу сказать только хорошее о Богдане. Он был отличным парнем, играли вместе в молодёжной сборной и ЦСКА. Могу его охарактеризовать как очень дисциплинированного и ответственного человека. Играл на позиции центрального защитника на хорошем уровне. У него получилась впечатляющая карьера — сборная Украины, в молодёжке прошёл все этапы, ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА. Всё это заслуживает внимания.

Печальная история. Я до конца не знаю, но говорят, что была продолжительная болезнь. Только сегодня вечером узнал об этом, собирался созваниваться и узнать, в чём дело. Контакт мы не поддерживали, знаю, что работал на телевидение экспертом, играл за сборную ветеранов на Украине. Продолжал свою спортивную карьеру, отучился на тренера. У него была лицензия PRO, насколько мне известно. Он собирался на тренерском поприще себя попробовать, но, к сожалению, момент не предоставился. Очень печально, что ушёл в таком возрасте», — сказал Монарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.