«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Милана»

«Зенит» интересуется полузащитником «Милана» Раде Круничем, сообщает журналист Себастиано Сарно в своей социальной сети X (ранее Twitter).

При этом отмечается, что он уже достиг договорённости о переходе с «Фенербахче» и с большой долей вероятности продолжит карьеру в Турции.

Крунич выступает за «Милан» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. На данный момент трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 8,5 млн.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков за 18 матчей.

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