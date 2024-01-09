Тренер «Уигана» высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии

Главный тренер «Уигана» Шон Мэлони прокомментировал поражение своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Я горжусь своими игроками. Мы играли против соперника, который очень силён в нападении. Очень трудно прессинговать такую команду. У нас были шансы, и их надо было использовать. «Манчестер Юнайтед» свои шансы реализовал. Тем не менее это был прекрасный опыт для моих игроков, отношусь к этому так», — приводит слова Мэлони BBC.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который выигрывал трофей 14 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед». На их счету 12 побед на турнире. Следом располагаются сразу три клуба – «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси», которые становились победителями турнира по восемь раз.

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