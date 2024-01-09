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«Зенит» не интересуется игроком «Милана» Круничем

«Зенит» не интересуется игроком «Милана» Круничем
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Санкт-петербургский «Зенит» не заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Раде Крунича, сообщает журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые даже не контактировали с окружением игрока. Напомним, ранее сообщалось, что «Зениту» интересен Крунич, который выступает за «Милан» с 2019 года. Контрактное соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

«Зенит» после первого круга занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков за 18 матчей. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака встретятся со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.

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