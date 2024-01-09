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Мадридский «Атлетико» выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра

Мадридский «Атлетико» выразил соболезнования в связи со смертью Франца Беккенбауэра
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Мадридский «Атлетико» отреагировал на новость о смерти бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, который ушёл из жизни в возрасте 78 лет вчера, 8 января.

«Нас покинул Франц Беккенбауэр — великая легенда мирового футбола. Вся спортивная семья разделяет боль от его смерти и выражает глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром», — написано в официальном аккаунте «Атлетико» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Беккенбауэр выступал за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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