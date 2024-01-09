Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи высказался о смерти Франца Беккенбауэра

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. 8 января стало известно, что Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

«От имени «Пари Сен-Жермен» я хотел бы воздать должное этой легенде футбола, которой был Франц Беккенбауэр. Он навсегда останется иконой элегантности, образцом спортивного мастерства и совершенства», — говорится в сообщении «ПСЖ» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Франц по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.