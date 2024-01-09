«Ахмат» отправил защитника Владислава Волкова в аренду в «Ленинградец»

Футбольный клуб «Ахмат» объявил об уходе защитника Владислава Волкова в аренду до конца сезона в «Ленинградец».

23-летний Волков — воспитанник «Строгино». За «Ахмат» российский футболист играет с лета 2023 года, к грозненцам он присоединился из «Чайки». В нынешнем сезоне защитник провёл три матча в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт Волкова с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в € 350 тысяч.

«Ленинградец» выступает в Мелбет Первой лиге. После 20 проведённых матчей в нынешнем сезоне команда Сергея Кирьякова располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 23 очка.