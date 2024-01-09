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Ройс покинул сборы дортмундской «Боруссии» из-за радостного события в семье игрока

Ройс покинул сборы дортмундской «Боруссии» из-за радостного события в семье игрока
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс досрочно покинул тренировочные сборы «шмелей», проходящие в испанской Марбелье, по причине того, что в скором времени его жена, Скарлетт Гартманн, родит ребёнка. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, у 34-летнего футболиста уже есть один ребёнок. В 2019 году у Ройса родилась дочка, которую назвали Фридой.

В нынешнем сезоне полузащитник «Боруссии» принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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