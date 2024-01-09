Двукратная обладательница «Золотого мяча» Путельяс не собирается уходить из «Барселоны»

Полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс отклонила несколько предложений от других команд, так как планирует остаться в своём клубе. Об этом сообщает Mundo Depertivo.

Cейчас 29-летняя спортсменка восстанавливается после операции по артроскопии. Она была вынуждена согласиться на её проведение, так как дискомфорт не позволял девушке показывать свою лучшую игру. Путельяс, чей контракт с «Барселоной» истекает в конце сезона, не собирается рассматривать предложения от других команд, хотя с 1 января 2024 года уже имеет право вести переговоры с ними напрямую. Алексия хочет сконцентрироваться на восстановлении и продолжить карьеру в «Барселоне».

Отметим, что за свою карьеру Путельяс дважды выиграла «Золотой мяч», а также в 2023 году стала чемпионкой мира в составе сборной Испании.