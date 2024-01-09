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Кузьмичёв: кандидатура Джикии в «Локомотиве» даже не обсуждалась

Кузьмичёв: кандидатура Джикии в «Локомотиве» даже не обсуждалась
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Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв заявил, что железнодорожники не рассматривали защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«Переговоры с «Локомотивом»? Их нет и не было. Это кандидатура даже не обсуждалась», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в мае 2024 года. Георгий в нынешнем сезоне сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать Джикию, если стан «быков» покинет Хуниор Алонсо.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками.

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