Игрок «Байера» Бонифасе получил травму и пропустит Кубок африканских наций

Нападающий немецкого «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифасе получил травму и пропустит предстоящий Кубок африканских наций, который начнётся в январе.

«Виктор получил мышечно-сухожильную травму в правой приводящей области во время подготовки к Кубку африканских наций и в ближайшие дни перенесёт операцию, из-за которой пропустит около двух месяцев», — сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нигериец перебрался в «Байер» из бельгийского «Юниона» нынешним летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 20,5 млн. Бонифасе в текущем сезоне сыграл за леверкузенцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

На Кубке африканских наций сборная Нигерии встретится с Экваториальной Гвинеей (14 января), Кот-д'Ивуаром (18 января) и Гвинеей-Бисау (22 января).