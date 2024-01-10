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Аргентину могут отстранить от международных турниров из-за предложений президента страны

Аргентину могут отстранить от международных турниров из-за предложений президента страны
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Сборную Аргентины могут отстранить от международных турниров из-за предложений президента страны Хавьера Милея, сообщает AS.

По информации источника, Милей, как только был выбран президентом Аргентины, заявил, что национальные клубы могут стать спортивными акционерными обществами, о чём говорится в Указе о неотложной необходимости.

Против этого предложения выступила Аргентинская спортивная конфедерация (CAD), ведь, по правилам Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола, предусмотрены суровые наказания за вмешательство государства в деятельность спортивных институций. Из-за вмешательства сборная Аргентины может быть отстранена от Кубка Америки и Олимпийских игр в Париже.

Напомним, 20 декабря Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа с реформами, направленными на дерегуляцию экономики.

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