Шалимов: за Сафонова переживать не надо — он идёт в топ-команду Европы

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал информацию о переговорах между «ПСЖ» и «Краснодаром» о переходе в стан французской команды голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Если клубу дают € 20 млн, а игрока зовут в «ПСЖ», устоять тяжело. Переживать надо за то, что наш чемпионат потеряет хорошего игрока, а «Краснодар» лидера, а за Матвея переживать не надо — он идёт в топ-команду Европы, в хороший чемпионат.

Конечно, играть хочется, но к Доннарумме вопросов достаточно. Есть вопрос по тому, что у ворот «ПСЖ» мало моментов, ждать шанса можно долго», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.