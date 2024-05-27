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Тренер «Реала» Анчелотти высказался о «Боруссии» Д в преддверии финала Лиги чемпионов

Тренер «Реала» Анчелотти высказался о «Боруссии» Д в преддверии финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о дортмундской «Боруссии» перед финалом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы прекрасно понимаем, что собой представляет дортмундская «Боруссия», у них есть опыт, и они достойная команда. Две лучшие команды вышли в финал? Да, мы ещё не закончили, мы не в отпуске. Другие уже в отпуске и будут смотреть по телевизору.

Я бы хотел, чтобы мы были готовы ко всем аспектам игры. Они очень хороши в переходах, с Санчо, Адейеми… Они не похожи на нас, но у них есть характеристики, которые они умеют делать хорошо. У них сильная линии защиты. Это будет конкурентная игра», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

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