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«Бенфика» объявила о переходе защитника из «Манчестер Юнайтед»

«Бенфика» объявила о переходе защитника из «Манчестер Юнайтед»
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Крайний защитник Альваро Каррерас Фернандес, который провёл вторую часть текущего сезона на правах аренды в «Бенфике» из «Манчестер Юнайтед», стал игроком португальской команды на полноценной основе, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Игрок подписал контракт до 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 6 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» получит процент от последующей перепродажи Фернандеса «Бенфикой», а также будет иметь право обратного выкупа защитника.

Напомним, 21-летний Альваро Каррерас Фернандес пополнил состав «Бенфики» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в начале текущего года. За полугодичный отрезок футболист в португальском чемпионате провёл 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 7 млн.

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