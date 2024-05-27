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Игрок «Рубина» Мартынович не видит смысла менять тренера команды

Игрок «Рубина» Мартынович не видит смысла менять тренера команды
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Капитан казанского футбольного клуба «Рубин» Александр Мартынович считает, что нет смысла менять главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Я думаю, после выхода из Первой лиги середина турнирной таблицы — это вполне приемлемо. Дальше будет лучше. В любом случае какие-то трансферы будут на усиление, Рашид Маматкулович введёт какие-то корректировки, проанализирует итоги этого сезона. На мой взгляд, он выполнил все задачи, и я не вижу смысла куда-то дёргаться», — приводит слова Мартыновича «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Рубин» может отправить в отставку Рахимова. Позднее казанский клуб выступил с опровержением этих слухов, заявив, что у руководства таких планов нет. 59-летний Рахимов тренирует казанский «Рубин» с 2023 года. «Рубин» завершил сезон-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка.

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