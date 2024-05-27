Игрок «Рубина» Мартынович не видит смысла менять тренера команды

Капитан казанского футбольного клуба «Рубин» Александр Мартынович считает, что нет смысла менять главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Я думаю, после выхода из Первой лиги середина турнирной таблицы — это вполне приемлемо. Дальше будет лучше. В любом случае какие-то трансферы будут на усиление, Рашид Маматкулович введёт какие-то корректировки, проанализирует итоги этого сезона. На мой взгляд, он выполнил все задачи, и я не вижу смысла куда-то дёргаться», — приводит слова Мартыновича «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Рубин» может отправить в отставку Рахимова. Позднее казанский клуб выступил с опровержением этих слухов, заявив, что у руководства таких планов нет. 59-летний Рахимов тренирует казанский «Рубин» с 2023 года. «Рубин» завершил сезон-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка.