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Точилин: «Динамо» в матче с «Краснодаром» перегорело, у игроков появилась боязнь

Точилин: «Динамо» в матче с «Краснодаром» перегорело, у игроков появилась боязнь
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин высказался о поражении бело-голубых в решающем матче РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Напомним, «Динамо» достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионом России.

«Наверное, «Динамо» в последней игре перегорело, понимая, что всё в руках команды. Поэтому игра не получилась и это повлияло на конечное расположение в турнирной таблице. Я думаю, что все футболисты «Динамо» понимали, что есть игра с «Краснодаром», который также поборолся за чемпионство. Но у игроков появилась боязнь, что результат может стать отрицательным. Поэтому команда сыграла не в свой привычный футбол и старалась играть на результат. В итоге, к сожалению, у динамовцев не получилось», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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