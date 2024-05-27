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Непомнящий: Россия устала от чемпионств «Зенита»

Непомнящий: Россия устала от чемпионств «Зенита»
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о шестом подряд чемпионстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Специалист считает, что сине-бело-голубые заслужили выиграть золотые медали в этом сезоне. В то же время, по словам Непомнящего, Россия устала от чемпионств «Зенита».

«Сезон для «Зенита» был плохой? Нельзя так говорить. Они стали чемпионами и решили задачу. Когда они не имели права даже сыграть вничью, они выиграли. В отличие от «Динамо».

Я понимаю, что страна устала от чемпионств «Зенита». К «Зениту» не всегда справедливое отношение, причём как у обывателей, так и у руководителей клубов, но я всегда говорю: нужно бороться. И с таким «Зенитом» можно бороться и добиваться. «Зенит» и «Краснодар» раскрывали двери, говоря: «Идите к чемпионству», но «Динамо» не хватило одного шага на финише. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но в футболе и в борьбе за чемпионство всё справедливо», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, перед последнем туром РПЛ московское «Динамо» возглавляло турнирную таблицу с отрывом в два очка. Бело-голубым нужно было лишь не проиграть в матче с «Краснодаром», чтобы стать чемпионом. Однако москвичи уступили южной команде, а «Зенит» обыграл «Ростов», благодаря чему и стал чемпионом.

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