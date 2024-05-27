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Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с победой в РПЛ сезона-2023/2024

Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с победой в РПЛ сезона-2023/2024
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев высказался о победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«В данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков «Зенита» и промысел божий. «Зениту» я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. «Зенит» – чемпион», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, команда Сергея Семака стала чемпионом России, обыграв «Ростов» (2:1). Матч 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и жёлто-синими состоялся в субботу, 25 мая. Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

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