Бразильский журналист: приобретение Артура в «Зенит» может быть полезно для Клаудиньо

Бразильский журналист и инсайдер Фабио Алейшу прокомментировал переход в петербургский «Зенит» 25-летнего бразильского вингера Артура.

«€15 млн за Артура — очень высокая цена. Не знают, стоит ли он столько. Думаю, что поменьше. Не считаю, что это топ-игрок. По позиции это замена Малкому, но по качеству — сложно сказать.

Артур показал себя в «РБ Брагантино», не самой популярной команде Бразилии с не таким большим давлением. А в «Палмейрас» он хорошо начал, а потом уже выступал не очень здорово и даже заканчивал чемпионат на скамейке. Я не знаю, насколько сейчас это усиление для «Зенита».

Но приобретение Артура может быть полезно для Клаудиньо. Они играли вместе, хорошо понимают друг друга. После ухода Малкома Клаудиньо не очень хорошо чувствует себя на поле. С Артуром все те взаимодействия могут повториться. Возможно, Клаудиньо станет играть лучше», — сказал Алейшу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Зенит» объявил о подписании контракта с 25-летним атакующим полузащитником Артуром, который перешёл из бразильского «Палмейраса». Сумма трансферной компенсации составила €15 млн.