«Локомотив» объявил о подписании контракта с Никитой Салтыковым

Нападающий Никита Салтыков стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок соглашения с игроком рассчитан до января 2028 года. До конца текущего сезона нападающий продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Рады приветствовать Никиту в нашем клубе. Увидимся летом!» — написано в заявлении «Локомотива».

Фото: ФК «Локомотив»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Никита Салтыков провёл 17 матчей за «Крылья Советов», в которых забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.