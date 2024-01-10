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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Никитой Салтыковым

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Никитой Салтыковым
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Нападающий Никита Салтыков стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок соглашения с игроком рассчитан до января 2028 года. До конца текущего сезона нападающий продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Рады приветствовать Никиту в нашем клубе. Увидимся летом!» — написано в заявлении «Локомотива».

Фото: ФК «Локомотив»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Никита Салтыков провёл 17 матчей за «Крылья Советов», в которых забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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