Мохамед Конате рассказал, что изменилось после получения паспорта РФ

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что изменилось в его жизни после получения российского гражданства.

«Как было принято решение получать паспорт? Страна нам дала многое: например, семью. Когда у меня дочка родилась, думаю: «Надо получать [паспорт]». С ним, например, не нужно [постоянно] делать визу.

На границе когда стоишь, если у тебя нет паспорта РФ, они долго смотрят на твою визу, все это долго проверяют.

А сейчас я просто первый [в очереди] стою. Они смотрят на меня и такие: «Окей, бро». И быстро пропускают. Это хорошо», — сказал Конате в видео на YouTube-канале Российской Премьер-Лиги.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мохамед Конате провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей. Также на его счету пять игр и два гола в Фонбет Кубке России.