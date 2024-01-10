Форвард «Ахмата» Конате высказался о стычке Бериши и Абаскаля

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате поделился мнением относительно конфликта между Бернардом Беришей и Гильермо Абаскалем в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом». Напомним, по ходу матча игрок грозненской команды угрожающе прыгнул в сторону тренера «Спартака» Абаскаля. Испанский специалиста толкнул Беришу, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

«Бериша очень крутой парень. Он даже на тренировках, когда забивает, любит праздновать. Бежит-бежит, а потом как прыгнет! [Показывает празднование Бериши].

Когда он на поле, у него всегда эмоции. А ещё если люди кричат: «Бериша-Бериша», у него как будто огонь на голове загорается. (Смеется).

Я думаю, он не хотел так сделать [в случае с Абаскалем], но это футбол, эмоции. В жизни Бериша добрый и спокойный. Но на поле — вообще другой», — сказал Конате в видео на YouTube-канале Российской Премьер-Лиги.