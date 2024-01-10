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Конате рассказал, готов ли он выиграть конкуренцию у Дзюбы в в «Локомотиве»

Конате рассказал, готов ли он выиграть конкуренцию у Дзюбы в в «Локомотиве»
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Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о своём возможном переходе в «Локомотив».

«Как я думаю о своём развитии карьеры? Хочу попасть на другой уровень: это моя мечта — играть в команде, за которой все будут следить. Мы всегда хотим большего. «Локомотив»? Конечно, это хороший вариант. Готов Дзюбу из основы вытеснить? В футболе у меня нет такого, когда я думаю, что что-то бы не смог. Я всегда верю в себя и знаю, что могу выиграть у любого соперника, если отдаю себя на 100%», — сказал Конате в видео на YouTube-канале Российской Премьер-Лиги.

Напомним, в июне 2023 года «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» хочет подписать форварда «Ахмата» Мохамеда Конате на правах свободного агента летом 2024 года.

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