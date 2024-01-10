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Президент «ПСЖ» объяснил, почему не разрешил Месси выйти с Кубком мира на стадионе парижан

Президент «ПСЖ» объяснил, почему не разрешил Месси выйти с Кубком мира на стадионе парижан
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему не разрешил бывшему игроку команды Лионелю Месси выйти с Кубком мира на стадионе «Парк де Пренс».

«Мы находимся во Франции, и Месси в финале чемпионата мира обыграл Килиана. «ПСЖ» — французский клуб, и мне не хотелось, чтобы весь стадион был против выхода Месси с трофеем. Думаю, мы должны были отнестись к этому с уважением», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины с Месси обыграла национальную команду Франции, за которую играл Килиан Мбаппе. После дополнительного времени счёт на табло был 3:3, а Лео в той игре отметился дублем, в то время как Килиан оформил хет-трик. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались аргентинцы.

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