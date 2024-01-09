Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался недоволен поведением нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси после ухода из французской команды.

«Я очень уважаю его, но если кто-то хочет плохо отзываться о «ПСЖ» после его ухода, то это неправильно. Дело не в уважении. Он неплохой парень, но мне это не нравится. Я скажу, что это касается не только его, но и всех остальных», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, после ухода из парижской команды Месси заявил, что два проведённых года во Франции были для него сложными.

Аргентинец в общей сложности сыграл за «ПСЖ» 75 матчей, в которых отметился 32 мячами и 35 голевыми передачами. При этом Месси в составе парижан дважды выиграл Лигу 1 и один раз Кубок Франции.