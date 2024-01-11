«МЮ» рискует провести матч Кубка Англии на нейтральном поле из-за стадиона соперника

«Манчестер Юнайтед» может сыграть на нейтральном поле 1/16 финала Кубка Англии из-за слишком маленького стадиона возможного соперника — «Истли».

«Матч будет сыгран на нашем домашнем стадионе, если только наша Консультативная группа по безопасности не сочтёт, что клуб не сможет провести матч безопасно, что, по нашему мнению, крайне маловероятно.

Мы изучаем возможность расширения наших временных мест для зрителей, чтобы увеличить вместимость и позволить большему количеству болельщиков присутствовать на матче в случае нашего успеха», — приводит сообщение «Истли» Daily Mail.

«Красные дьяволы» уже прошли в 1/16 Кубка Англии, обыграв «Уиган» со счётом 2:0. А вот возможный соперник «Манчестер Юнайтед» ещё не выявлен, так как «Истли» и «Ньюпорт» сыграли вничью 1:1 и будут переигрывать матч 16 января.

Если вдруг пройдёт дальше «Истли», то могут возникнуть проблемы с безопасностью на стадионе, так как он вмещает всего 5 192 человека. У «Ньюпорта» стадион вмещает 7 850 зрителей и таких проблем не возникнет.