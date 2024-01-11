Клопп — об игре с «Фулхэмом»: это был тяжёлый матч, мы сами создали себе проблемы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свои впечатления после первого полуфинального матча Кубка Лиги с «Фулхэмом» (2:1).

«Это был очень тяжёлый матч. В первом тайме мы сами себе создали проблемы. Они очень компактно оборонялись, нам пришлось внести изменения в перерыве. В итоге ребята всё сделали хорошо.

У них были отличные шансы в контратаках, потом мы начали доминировать, забили гол и всё стало хорошо. Это не лучшая игра, которую мы проводили, но мы же тоже люди.

Мы были очень медленными, именно это мы и поменяли по ходу матча. Болельщики нас отлично поддерживали, но мы не давали им много поводов для радости. Но во втором тайме мы увидели настоящий «Ливерпуль»», — рассказал Клопп на пресс-конференции.

Ответная игра состоится 24 января.

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