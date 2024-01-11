«Милан» 21-й год не выигрывает Кубок Италии, до финала «россонери» не доходят с 2018-го

Сегодня, 11 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане проходил матч четвертьфинала Кубка Италии. Встречались местный «Милан» и «Аталанта» из Бергамо. Гости выиграли матч со счётом 2:1.
Таким образом, миланский клуб уже 21-й год подряд не выигрывает Кубок Италии. В последний раз «россонери» выигрывали турнир в сезоне-2002/2003. С тех времён команда дважды выходила в финал, в последний раз это произошло в 2018 году.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился в матче с первых минут, развил первую голевую атаку, а также заработал решающий 11-метровый удар.
В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале итальянского турнира команда из Бергамо встретится с «Фиорентиной».
Фанаты «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ»