Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!

«Милан» и «Аталанта» определили ещё одного участника 1/2 финала Кубка Италии. Хозяева открыли счёт, но в итоге покинули турнир.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини снова выпустил Алексея Миранчука в стартовом составе. В 2024 году россиянин регулярно выходит в стартовом составе. В кубковом матче с «Сассуоло» (3:1) он набрал 2 (1+1) результативных балла за 87 минут, а потом отдал голевую передачу в игре с «Ромой» (1:1) в чемпионате. Интересно, это тренер поверил в Миранчука? Или Алексея пытаются ярко представить потенциальным покупателям?

Первый тайм на «Сан-Сиро» никак не назовёшь увлекательным. За 50 (с учётом добавленного времени) минут команды нанесли три удара в створ на двоих, а суммарный показатель xG составил 0,52 (0,35 — у «Аталанты», 0,17 — у «Милана»). Тем не менее на перерыв команды ушли, забив по одному мячу. Основные события тайма развернулись в концовке.

Сначала Гасперини наговорил на удаление. Седовласый тренер не успокоился даже после того, как арбитр показал ему жёлтую карточку. Как итог — два предупреждения за одну минуту. Чуть позже команды сделали по вынужденной замене. Столкновение Мартена де Рона и Маттео Габбиа привело к тому, что оба покинули поле.

А потом «Милан» забил и сделал это на последней минуте основного времени первого тайма. Хозяева разогнали быструю атаку, которую завершил Рафаэл Леау — португалец пробил в касание в дальний угол после прострела Тео Эрнандеса.

Рафаэл Леау открыл счёт в матче с «Аталантой» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Но «Милан» не удержал преимущество до свистка на перерыв. Арбитр добавил пять минут, и этого гостям хватило для того, чтобы восстановить равновесие. Эмиль Хольм прострелил, а Тён Копмейнерс «прошил» Мика Меньяна. Кстати, в этой атаке принял участие и Миранчук. «Милан» вёл в счёте в течение всего двух минут.

На старте второй половины активные действия Алексея привели к голу в ворота «Милана». Миранчук раскачал Алехандро Хименеса, одним движением ушёл от соперника и рухнул после контакта с испанцем. Арбитр сразу указал на «точку», а VAR подтвердил правильность решения. Хотя на некоторых повторах есть ощущение, что Хименес сначала сыграл в мяч. Тем не менее судья Ди Белло не поменял первоначального решения. К мячу подошёл Копмейнерс, который спокойно переиграл Меньяна. Это не полноценная голевая передача, но Миранчук снова принёс пользу.

Тён Копмейнерс (второй справа) празднует свой второй гол в матче Фото: «Аталанта»

У «Милана» было ещё примерно полчаса, чтобы уйти от поражения, но «Аталанта» сохранила победный результат. Она пробилась в полуфинал Кубка Италии, где встретится с «Фиорентиной». На этой стадии соперники проведут два матча. А Миранчук снова отыграл все 90 минут.