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Карим Бензема может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти «ПСЖ» уже этой зимой, сообщает Sports Zone.

Источник сообщает, что в трансфере заинтересован лично президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. Он хочет взять 36-летнего француза в аренду на 6 месяцев. Однако спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос против данного трансфера.

Ранее стало известно, что Карим Бензема недоволен условиями в Саудовской Аравии и хочет покинуть клуб. Причинами этого решения являются жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей, проблемы на поле, а также критика со стороны фанатов.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провёл на поле во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Контракт Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема