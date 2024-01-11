Нападающий «Динамо» Тюкавин: морально пока не готов к тяжёлым сборам Лички

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что морально не готов к тренировочным сборам под руководством Марцела Лички. По словам футболиста, чешский специалист всегда устраивает тяжёлые сборы.

«Крайне тяжёлые сборы Лички — это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это всё будет проходить. В чём заключается сложность? Всё увидите», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в декабре 2023 года Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России. По итогам голосования Тюкавин набрал 418 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — Никиты Кривцова из «Краснодара».