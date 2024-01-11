Переход Лесового из «Динамо» в «Маккаби» Хайфа под угрозой срыва из-за санкций

Переход полузащитника «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы находится под угрозой срыва, сообщает Walla.

Сообщается, израильский клуб не может найти способ перевести средства за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями. В ближайшее время «Маккаби» постарается сделать очередную попытку перевести деньги за футболиста.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» ведёт работу по получению Лесовым гражданства Израиля. В клубе из Хайфы хотят, чтобы Даниил не числился легионером.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

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