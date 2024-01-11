Сборная Ганы в национальных костюмах прилетела на Кубок африканских наций

Сборная Ганы прилетела на Кубок африканских наций, который стартует 13 января в Кот-д’Ивуаре, в национальных костюмах.

Кубок африканских наций примут шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Сборная Ганы будет играть в группе B c национальными командами Кабо-Верде, Мозамбика и Египта. Из каждой группы выйдут по две лучшие команды. Также в 1/8 финала отберутся четыре сборные с третьих мест с наибольшим количеством очков. Финал турнира состоится 11 февраля.

Сборная Ганы — четырёхкратный победитель Кубка африканских наций. В последний раз ганцы выигрывали это соревнование в 1982 году, а в 2015-м, 2010-м и 1992-м стали серебряными призёрами.