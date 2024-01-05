Новая попытка Салаха и шанс для звезды РПЛ. Кубок Африки — 2024 будет огненным!

34-й розыгрыш Кубка африканских наций стартует 13 января в Кот-д’Ивуаре. Изначально турнир должен был состояться в июле 2022-го, но КАН перенесли на начало 2024 года из-за погодных условий. Кубок примут шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Кто сыграет на турнире? А кто – главный фаворит?

Всего участие в КАН примут 24 сборные. 23 команды отобрались в результате квалификационного раунда, а Кот-д’Ивуар автоматически попал на турнир в статусе хозяина. Жеребьёвка группового этапа финальной части прошла 12 октября 2023 года в Абиджане. В церемонии приняли участие Дидье Дрогба, Джон Оби Микел, Садио Мане и Ашраф Хакими. И вот какие получились группы.

Группа А

Нигерия

Кот-д’Ивуар

Экваториальная Гвинея

Гвинея-Бисау

Группа В

Кабо-Верде

Мозамбик

Гана

Египет

Группа С

Гамбия

Гвинея

Сенегал

Камерун

Группа D

Алжир

Буркина-Фасо

Ангола

Мавритания

Группа Е

Намибия

Мали

ЮАР

Тунис

Группа F

Марокко

Замбия

ДР Конго

Танзания

Формат

Из каждой группы выйдут по две лучшие команды. Также в 1/8 финала отберутся четыре сборные с третьих мест с наибольшим количеством очков. Далее – классика: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Также, в отличие от Евро, на Кубке африканских наций есть матч за третье место. Финал состоится 11 февраля.

Фавориты

Нигерия Фото: MB Media/Getty Images

Нигерия



Классическая сборная из списка претендентов на титул. Нигерия трижды выигрывала Кубок африканских наций, последний раз – в 2013-м. Почему бы спустя 11 лет не забрать трофей снова? Тем более что у нигерийцев собралась классная команда. Лидеры – Виктор Осимхен («Наполи»), Самуэль Чуквезе («Милан»), Алекс Айуоби («Фулхэм»), Адемола Лукман («Аталанта»), Кэлвин Бейсси («Фулхэм») и Виктор Бонифасе («Байер»). Мощный состав!

Кот-д’Ивуар Фото: Billel Bensalem/Getty Images

Кот-д’Ивуар



Хозяин турнира. Этот факт серьёзно влияет на шансы ивуарийцев в позитивную сторону. В 2015-м Кот-д’Ивуар выиграл КАН, но затем наступил регресс. На следующих трёх турнирах команда доходила максимум до четвертьфинала. Сейчас в сборной собралась отличная банда, способная выиграть золотые медали. Эван Н’Дика («Рома»), Эрик Бейи («Наполи»), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест»), Секо Фофана («Аль-Наср»), Франк Кессье («Аль-Ахли»), Уилфрид Заха («Галатасарай»), Жереми Бога («Ницца»), Жонатан Бамба («Сельта»), Максвелл Корне («Вест Хэм»), Николя Пепе («Трабзонспор») и Себастьен Аллер («Боруссия» Д). С таким составом вылет на стадии полуфинала на домашнем турнире станет провалом.

Египет

Египет Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Самая титулованная сборная в истории КАН – на счету египтян семь побед. А в 2021-м Египет лишь в серии пенальти уступил в финале Сенегалу. «Фараонов» вперёд на КАН-2024 снова поведёт Мохамед Салах. Вингер находится в отличной форме: его «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а сам футболист забил 18 голов и отдал девять ассистов в 27 встречах. А тренировать Египет на Кубке будет Руй Витория, в 2021-м работавший в «Спартаке». Получится у португальца синергия с египтянами?

Сенегал

Сенегал Фото: Ayman Aref/Getty Images

Действующий обладатель Кубка африканских наций. Сборная, вышедшая в плей-офф ЧМ-2022. В общем, у Сенегала есть все шансы забрать КАН во второй раз подряд. Главные звёзды – Калиду Кулибали («Аль-Хиляль»), Садио Мане («Аль-Наср») и Эдуард Менди («Аль-Ахли») дружно уехали в Саудовскую Аравию, но уровень футболистов никуда не делся. Плюс к ним добавились талантливые Николас Джексон («Челси») и Папе Матар Сарр («Тоттенхэм»), а также в команде по-прежнему Исмаила Сарр («Марсель»), Крепен Дьятта («Монако»), Идрисса Гейе («Эвертон»), Шейку Куйяте («Ноттингем Форест») и Абду Диалло («Аль-Араби»). Ждём новых подвигов от топ-сборной Африки.

Камерун

Камерун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пятикратный обладатель КАН едет в Кот-д’Ивуар за золотом. В последний раз Камерун выигрывал трофей в 2017 году. А на домашнем Кубке в 2021-м сборная взяла бронзу. На ЧМ-2022 в составе Камеруна разгорелся скандал между тренером Ригобером Сонгом и вратарём Андре Онана, но сейчас внутри команды всё спокойно. На ЧМ-2022 камерунцы обыграли Бразилию, а в 2023-м уступили в товарищеской встрече России. Так что Камерун может выдать на КАН любой результат. Главные звёзды: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Андре Замбо Ангисса («Наполи»), Эрик Шупо-Мотинг («Бавария»), Карл Токо Экамби («Абха»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), а также представитель РПЛ из «Динамо» – Муми Нгамалё.

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Алжир

Алжир Фото: Billel Bensalem/Getty Images

Алжирцы побеждали на КАН недавно – в 2019-м. И вряд ли не хотят забрать трофей снова. Тем более что старая гвардия звёзд во главе с Риядом Марезом («Аль-Ахли») ещё в деле. У Алжира достаточно простая группа с Буркина-Фасо, Анголой и Мавританией, так что сил на плей-офф останется предостаточно. А ещё «лисы пустыни» обязаны отыграться за провал на прошлом Кубке, когда команда не вышла даже из группы.

Марокко

Марокко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Букмекеры называют именно Марокко главным фаворитом КАН-2024. Марокканцы выдали настоящую сенсацию на чемпионате мира 2022 года в Катаре, заняв четвёртое место и став первой африканской сборной в истории, вышедшей в полуфинал турнира. Тренер Валид Реграги остался в команде, и нет сомнений, что «львы» станут проблемой для соперников. Стоит отметить, что Марокко в XXI веке всего один раз (в 2004-м) забиралось в медали КАН, взяв серебро. А теперь сила команды позволяет не только повторить, но и улучшить результат. Кто поведёт Марокко за собой? Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Наиф Агер («Вест Хэм»), Нуссайр Мазрауи («Бавария»), Софьян Амбарат («Манчестер Юнайтед»), Амин Адли («Байер»), Софьян Буфаль («Аль-Райян»), Хаким Зиеш («Галатасарай») и Юссеф Эн-Несири («Севилья»). Невероятно сильный по африканским меркам состав. Заберут золото?