Червиченко: не знаю, зачем Глушаков «Ростову» — он староват для РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике Денисе Глушакове, который ранее этим днём приехал на медобследование в «Ростов».

«Не знаю, зачем Глушаков «Ростову». Для меня это загадка. Неочевидное усиление. Хотя, может, в центре что-то и сможет наладить. Честно говоря, не понимаю, зачем он нужен «Ростову». И староват для РПЛ, и не длинноват», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других клубов Денис Глушаков прибыл на медицинское обследование «Ростова» перед стартом зимних сборов. Сам игрок заявил, что договорился с Валерием Карпиным о тренировках в составе команды, однако конкретики по поводу подписания контракта пока нет.