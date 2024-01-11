Глушаков ответил на вопрос, готов ли он вернуться в РПЛ в составе «Ростова»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос, готов ли он вернуться на уровень Российской Премьер-Лиги в составе «Ростова». Напомним, сегодня стало известно, что Глушаков отправится на зимний сбор в составе ростовчан. В последнее время он выступал за «Спартак» Кострома во Второй лиге, а также играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.

«Готов ли вернуться в РПЛ в составе «Ростова»? Готов, не готов – только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться – знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов. Возможная встреча со «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ? Замечательно (улыбается)», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ были слухи, что полузащитник Денис Глушаков покинул костромской «Спартак». Сообщалось, что российский футболист не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции. Действующее соглашение Дениса Глушакова с костромским «Спартаком» рассчитано до июня 2024 года.