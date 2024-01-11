Агент Ахметова раскрыл подробности сорвавшегося трансфера игрока в «Зенит» в 2018 году

Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», рассказал о сорвавшемся аналогичном трансфере в 2018 году.

«Никакой ссоры вообще не было. На тот момент Александр Дюков, с которым я хорошо общаюсь, согласовал все вопросы по переходу Ахметова. Его протокольная служба занималась визой и прочими делами. Но тогда Семак был только назначен в клуб, и в тот момент все арендованные игроки вернулись в «Зенит» — у Сергея Богдановича оказалось около 50 футболистов. Семаку пришлось расчищать авгиевы конюшни. Ахметов нравился Богдановичу, он ездил на сборы, произвёл хорошее впечатление, но, имея стольких футболистов с контрактами, Семак не понимал, что делать с таким количеством игроков. Мы расстались абсолютно нормально», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.