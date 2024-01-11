«Галицкий сказал, что для него это почётно». Как Ахметова продавали в «Зенит»

9 января «Зенит» оформил пока что самый громкий переход зимнего трансферного окна. Петербургский клуб подписал Ильзата Ахметова за сумму около 100 млн рублей. Конечно, самое примечательное в этом трансфере — сам факт сделки между главными конкурентами за золото в этом сезоне. Этот трансфер удивил всех. Чтобы узнать, как такая сделка стала возможной, мы пообщались с агентом Ахметова — Ираклием Гегечкори.

— Первые мысли после заключения сделки?

— Ощущаю большую ответственность, которая ложится на меня и Ильзата. Я вообще живу в Санкт-Петербурге, у меня много друзей в руководстве клуба, в городе. Хочется, чтобы Ахметов оправдал все надежды и желания, которые есть у него, меня и тех людей, которые к нему нормально относятся. Чтобы всем «доброжелателям» закрыл рот своей игрой.

— Как вообще возник вариант с «Зенитом»?

— Это история не одного часа или дня. Периодически встречаясь с руководством «Зенита», мы общались на эту тему. И всегда были близки к пониманию, что Ахметов должен играть в этом клубе. Хотя я не знал, что они позвонят мне этой зимой. Но Семак лучше всех знает потенциал Ильзата, тем более, исходя из ситуации в клубе, сильный россиянин сейчас никому не помешает.

— Вы с Ильзатом сразу поняли, что надо переходить?

— В «Зенит» два или три раза не зовут, хотя в нашей истории это смешно звучит, потому что нас как раз звали несколько раз. Но если серьёзно, то «Зенит» — это топ-клуб. Перейти из «Краснодара» в «Зенит» — это всё равно что перейти из «Севильи» в «Реал». Здесь Ильзату будет гораздо легче адаптироваться.

Ильзат Ахметов в «Зените» Фото: Анна Мейер, ФК «Зенит»

— Многие воспримут это как неуважение к «Краснодару».

— Никакого неуважения, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В «Краснодаре» работают люди, которые мне небезразличны. В «Краснодар» Ахметов, кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения. Руководство «Краснодара» должно понять выбор Ильзата. Он не ушёл абы куда, а ушёл реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде. Да, Ильзат ушёл из клуба на первом месте в команду со второго. Но если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб. Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям. К тому же, когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмёрки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провёл ни одного матча. Так что переход в «Зенит» сложился из многих факторов.

— Контракт Ильзата с «Краснодаром» заканчивался этим летом. Со стороны клуба были попытки продлить договор?

— Да, они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас ещё не было решения по «Зениту». Но предложение «Краснодара» нас не устроило. Объясню почему: когда клуб покупает Кастаньо за € 7 млн, Кади за € 5 млн, но при этом в клубе относятся к иностранцам с бóльшим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь. Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать — всё зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет. Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы.

— Ильзат говорил: «Хочу выиграть титул с «Краснодаром», а потом уехать в Европу». Теперь эта цель недостижима?

— Она остаётся. Из «Зенита» попасть туда, если Европа откроется, куда больше шансов, чем из «Краснодара». Ахметов на свою гору влез — теперь он либо с неё скатится, либо поднимется ещё дальше и уйдёт в европейскую команду. Да, я знаю, что некоторые сейчас считают, что Ахметов идёт сидеть на лавке, что в «Зенит» едет табуретка, но я просто надеюсь, что через полгода они признают свою ошибку.

— Каким был последний диалог с руководством «Краснодара»?

— Я время от времени общался с гендиректором клуба Хашигом и всегда говорил ему, что вероятность ухода Ильзата очень большая. Это было связано не только с футболом, но и с логистикой, переездами, восстановлением. Разговоры шли, но, повторюсь, если бы у «Краснодара» было желание, Ильзат бы остался в клубе. У нас не было чрезмерных желаний и запросов. Просто появился вариант с «Зенитом». Если бы не их звонок, Ахметов, вероятнее всего, доиграл бы в «Краснодаре» до конца контракта. Приоритет был у них, тем более клуб на первом месте, было желание оставить свой отпечаток в истории клуба.

Ильзат Ахметов в матче за «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Знаете ли вы что-то о реакции Галицкого на этот переход?

— Один товарищ, который хорошо общается с Галицким, позвонил после трансфера и дословно передал слова Сергея Николаевича: «Ильзат пошёл не абы куда, а в «Зенит». Для меня почётно, что на игрока «Краснодара» обратили внимание и пригласили». Это достойно уважения.

— Как отреагировал Ивич?

— Ивич об этой ситуации знал, в октябре я ему сказал, что вероятность ухода Ильзата из клуба очень большая. Он со своей стороны сказал, что как тренер сделает всё возможное, чтобы Ахметова удержать. День назад я с ним пообщался, потому что, конечно, в какой-то степени мы его подвели. Разговор прошёл очень позитивно. Ивич сказал, что понимает выбор Ильзата, пожелал ему удачи. А ещё он сказал, что Ахметов не только отличный футболист, но и отличный человек. Ивич заявил, что будет рад, если их футбольные пути ещё раз пересекутся.

— Ахметов нравился Ивичу?

— Очень. Когда мы с ним общались, Ивич сказал мне, что Ахметов — второй футболист в его тренерской карьере с такой техникой и потенциалом.

— Но Ильзат при этом у него не так много играл.

— Ивич объяснял мне это стилем футбола. Ильзат заточен на атакующий футбол, а «Краснодар» играет так, что вингеры садятся в оборону. Плюс Ивич больше видел в Ахметове джокера, который усиливает игру в концовках.

— Ахметов уже мог перейти в «Зенит» в 2018 году, но тогда трансфер сорвался при странных обстоятельствах. У вас была какая-то ссора?

— Никакой ссоры вообще не было. На тот момент Александр Дюков, с которым я хорошо общаюсь, согласовал все вопросы по переходу Ахметова. Его протокольная служба занималась визой и прочими делами. Но тогда Семак был только назначен в клуб, и в тот момент все арендованные игроки вернулись в «Зенит» — у Сергея Богдановича оказалось около 50 футболистов. Семаку пришлось расчищать авгиевы конюшни. Ахметов нравился Богдановичу, он ездил на сборы, произвёл хорошее впечатление, но, имея стольких футболистов с контрактами, Семак не понимал, что делать с таким количеством игроков. Мы расстались абсолютно нормально.

— Но Малафеев говорит, что всё сорвалось из-за вас.

— Он своё личное мнение может высказывать, но от Малафеева в этом трансфере ничего не зависело. Он сам писал Ильзату в социальной сети, представляясь спортивным директором клуба, просил его номер. Но я уже разговаривал с Дюковым, который являлся председателем совета директоров, зачем здесь Малафеев? Он появился, когда уже всё было решено. Чтобы что?

— Как вы видите идеальную карьеру Ильзата в «Зените»?

— Стать основным игроком, выигрывать титулы, вернуться в сборную. И главное, чтобы Ильзат был счастлив.