Стали известны детали переговоров ЦСКА с «Жил Висенте» по защитнику Перейре

ЦСКА делал предложение «Жил Висенте» по аренде с правом выкупа защитника Габриэла Перейры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Португальский клуб отказал в аренде и попросил € 7 млн за трансфер, из-за чего московский клуб вышел из переговоров. Также приобрести защитника предлагали «Локомотиву». Напомним, ранее появилась информация, что, кроме армейцев, центральным защитником интересуются «Порту», испанский «Бетис» и английский «Лестер».

23-летний игрок является воспитанником бразильской «Вольты-Редонды». Летом 2021 года в качестве аренды отдавался в португальскую «Вилафранкенсе», а уже через сезон был куплен этой командой. В январе 2023 года перебрался в «Жил Висенте», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 650 тысяч.