Агент защитника «Жил Висенте» Перейры подтвердил интерес ЦСКА к игроку

Футбольный агент Ренато Веласко, который представляет бразильского защитника португальского «Жил Висенте» Габриэла Перейру, подтвердил интерес московского ЦСКА к футболисту.

«Интерес со стороны клуба действительно есть, но пока я не получал ничего официального», — приводит слова Веласко Sport24.

Напомним, ранее появилось сообщение, что, кроме армейцев, центральным защитником интересуются «Порту», испанский «Бетис» и английский «Лестер».

23-летний игрок является воспитанником бразильской «Вольты-Редонды». Летом 2021 года в качестве аренды отдавался в португальскую «Вилафранкенсе», а уже через сезон был куплен этой командой. В январе 2023 года перебрался в «Жил Висенте», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 650 тыс.

В нынешнем сезоне Габриэл сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Рыночная стоимость составляет € 2,5 млн.