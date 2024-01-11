Алексей Ивахов: Тихонов уже работал в «Енисее» — это плюс и хороший симбиоз

Бывший тренер «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярской команды.

«Тихонов и «Енисей» — хороший симбиоз. Андрей Валерьевич и сегодняшние футболисты «Енисея» сильны в атакующем футболе. Подбор игроков под атакующую модель игры. Тихонов уже работал в «Енисее». Это плюс! Будем ждать хорошей игры и спортивного результата.

Это взаимодействие полезно как для «Енисея», так и для Андрея Валерьевича. Думаю, после паузы у Андрея Валерьевича будет рывок в тренерской деятельности за счёт большого желания и работоспособности. А в футболе он разбирается, в этом нет сомнения!» — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.