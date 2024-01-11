Тихонов: «Енисей» потерял двух сильных футболистов

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о кадровых потерях красноярского клуба. Он назвал двух важных футболистов, которые покинули команду.

«На данный момент «Енисей» потерял двух сильных футболистов — Ланина и Глушкова. Один — центральный полузащитник, от которого зависело не всё, но большая часть созидательной игры. Другой — атакующий полузащитник. Футболистов с такой техникой и работой с мячом сейчас во всей лиге мало. Понять ребят можно: после первой части сезона команда осталась без тренера, они не знали, что будет, кто будет. Находились в «подвешенном» состоянии, и тут поступили предложения. Конечно, Ланин с Глушковым ушли не бесплатно — клуб получил за них компенсацию. Но всё равно для Красноярска это большие потери», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.