Камоцци: Миранчук всегда должен выходить в основном составе «Аталанты»
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по своим игровым качествам соответствует уровню основного состава команды из Бергамо.
«Миранчук сейчас в форме. Вчера он провёл хорошую игру с «Миланом». Я рад за него! Может ли он закрепиться в основе? Это вопрос к тренеру. Я считаю, что он всегда должен выходить в основном составе «Аталанты», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 10 января, в матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Милан» со счётом 2:1. Миранчук провёл на поле все 90 минут. В этой встрече в составе «Аталанты» дублем отметился полузащитник Тён Копмейнерс.
Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 45' 1:1 Копмейнерс – 45+2' 1:2 Копмейнерс – 59'
Удаления: Миранте – 90+5' / нет
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