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«Спартак» объявил о назначении нового руководителя селекционного департамента

«Спартак» объявил о назначении нового руководителя селекционного департамента
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Португалец Жоаким Пинту, ранее работавший старшим скаутом первой команды «Бенфики», назначен руководителем селекционного департамента московского «Спартака». Об этом сообщает официальный телеграм-канал красно-белых.

Жоаким Пинту — новый руководитель селекционного департамента «Спартака»

Жоаким Пинту — новый руководитель селекционного департамента «Спартака»

Фото: ФК «Спартак»

Отмечается, что 42-летний специалист станет помощником нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба.

«Желаем Жоакиму Пинту успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.

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