Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова: при Тедеско «Спартак» выходил из отпуска раньше всех, сейчас же самые последние

Салихова: при Тедеско «Спартак» выходил из отпуска раньше всех, сейчас же самые последние
Комментарии

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на поздний выход команды Гильермо Абаскаля из отпуска.

«Удивлена, что «Спартак» так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента. При Тедеско команда выходила из отпуска раньше всех, сейчас же, наоборот, самые последние», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Доменико Тедеско тренировал московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии, которую он возглавил в феврале прошлого года. Абаскаль взошёл на тренерский мостик «Спартака» летом 2022-го, заключив с красно-белыми контракт на два года.

Материалы по теме
Зарема Салихова: жду от Амарала трансфера Руя Витории! Пусть заходит с козырей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android