Салихова: при Тедеско «Спартак» выходил из отпуска раньше всех, сейчас же самые последние

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на поздний выход команды Гильермо Абаскаля из отпуска.

«Удивлена, что «Спартак» так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента. При Тедеско команда выходила из отпуска раньше всех, сейчас же, наоборот, самые последние», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Доменико Тедеско тренировал московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии, которую он возглавил в феврале прошлого года. Абаскаль взошёл на тренерский мостик «Спартака» летом 2022-го, заключив с красно-белыми контракт на два года.